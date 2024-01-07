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    Her şey saniyeler içinde oldu! İzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadı, eğitime ara verildi

    Meteoroloji’nin uyarı verdiği kentlerden olan İzmir bugün kabusu yaşadı. Kentte etkili olan sağanak ve fırtına, Karaburun bölgesinde hortuma yol açtı. İlçeyi kırıp geçiren şiddetli hortum kilolarca ağırlıktaki su tankerini 30 metre uzağa fırlattı. Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği hortum faciasında ciddi boyutlarda maddi hasar meydana geldi. Karaburun'da eğitime 3 gün ara verildi.

    Her şey saniyeler içinde oldu! İzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadı, eğitime ara verildi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yurt genelinde etkili olan ılık hava bugün itibarıyla yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak ve fırtına uyarısı verdiği şehirlerin başında gelen İzmir de kabus dolu saatler yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Karaburun ilçesinde etkili olan hortum saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti.

    Her şey saniyeler içinde oldu! İzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadı, eğitime ara verildi

    AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

    Küçükbahçe Mahallesi’nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı. Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

    OKULLAR TATİL OLDU

    İzmir'in Karaburun ilçesindeki Küçükbahçe İlkokulu'nda oluşan hasar nedeniyle eğitime 3 gün süreyle ara verildi.

    Her şey saniyeler içinde oldu! İzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadı, eğitime ara verildi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirHortum
    Haberler > Gündem > Her şey saniyeler içinde oldu! İzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadı, eğitime ara verildi
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