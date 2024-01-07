Her şey saniyeler içinde oldu! İzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadı, eğitime ara verildi

7 Ocak 2024 22:01 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 22:08

Yurt genelinde etkili olan ılık hava bugün itibarıyla yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak ve fırtına uyarısı verdiği şehirlerin başında gelen İzmir de kabus dolu saatler yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Karaburun ilçesinde etkili olan hortum saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti.

AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Küçükbahçe Mahallesi’nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı. Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

OKULLAR TATİL OLDU

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Küçükbahçe İlkokulu'nda oluşan hasar nedeniyle eğitime 3 gün süreyle ara verildi.