Hukukçular 'yetki tartışmasını' değerlendirdi: Parti kongrelerine YSK karışamaz

HABER MERKEZİ - CHP’nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi için yerel mahkeme ile YSK’nın birbirine zıt kararlar vermesinin ardından başlayan yetki tartışmaları devam ederken kamuoyu “Hangi karar esas alınmalı?” sorusuna cevap arıyor.

Gazetemize konuşan hukukçu Serdar Tokdemir, İstanbul İl Kongresi sürecine dair tartışmalarda YSK’nın yetkisinin kamu seçimleriyle sınırlı olduğunu belirterek, Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği tedbir kararının bağlayıcı olduğunu vurguladı.

"YSK YİNE BİLDİĞİNİ OKUYOR"

Tokdemir, Anayasa’nın 79. maddesine göre YSK’nın yalnızca milletvekili, Cumhurbaşkanlığı, referandum ve yerel seçimlerde genel yönetim ve denetim yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Parti içi kongrelerin bu kapsama girmediğini belirten Tokdemir, “Parti kongrelerinde denetim yetkisi Asliye Hukuk Mahkemelerine aittir” dedi.

Eski Savcı Mehmet Demir de “YSK yine bildiğini okuyor. Yetkisi olmadığı hâlde parti kongrelerine, il ve ilçe seçimlerine müdahale ediyor. Dayanak olarak da Anayasa’nın 79. maddesini gösteriyor” dedi.

