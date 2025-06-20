Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İBB soruşturmasında 2 isme tutuklama talebi!

İBB soruşturmasında 2 isme tutuklama talebi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İBB soruşturmasında 2 isme tutuklama talebi!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ile Murat Keleş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İBB soruşturmasında 2 isme tutuklama talebi! - 1. Resim

"RÜŞVET ALMAK VE ÖRGÜT ÜYELİĞİ"

Bu kapsamda dün gözaltına alınan ve tutuklulardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrasında "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İki şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

20 Haziran 2025 Yemekteyiz'de kim şampiyon oldu? 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivrisinek boyutunda, tespiti neredeyse imkansız! Savaşlar yeni dronlar ile boyut atılıyor - GündemSivrisinek boyutunda, tespiti neredeyse imkansız!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'veri güvenliği' açıklaması! Net mesajı kürsüden verdi - GündemErdoğan'dan kritik 'veri güvenliği' açıklamasıKendisi için mezar kazdırdı, ertesi gün o mezara gömüldü - GündemKendisi için mezar kazdırdı, ertesi gün oraya gömüldüEkmeğin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - GündemEkmeğin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltıBakan Tekin duyurdu: Okullarda serbest kıyafet kalkıyor, forma dönemi yeniden başlıyor - GündemOkullarda serbest kıyafet kalkıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hastanemizi vurdular" diyen İsrailli bakana tokat gibi cevap - Gündem"Hastanemizi vurdular" diyen İsrailliye acımadı
Sonraki Haber Yükleniyor...