İBB soruşturmasında flaş detaylar! Savcı katilinin kuzeni de aralarındaymış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen soruşturmalarda bu sabah 9'uncu dalga operasyon gerçekleşti. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 'yolsuzluk' kapsamında gözaltına alınırken, Güney dışında 43 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktığı öğrenildi.

Güney'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar tek tek belli olurken, kritik isimler öne çıktı.

TERÖRİSTİN YAKIN AKRABASI GÖZALTINDA

Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınan isimler arasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol da yer alıyor.

Sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan zanlıların merkezinde Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli şüphelilerin bulunduğu aktarıldı.

Utku Doğruyol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile

İMAMOĞLU'NUN ŞOFÖRLERİ DE EMNİYETTE

Yine aynı soruşturmanın dokuzuncu dalgasında önemli isimlerin yakalandığı ve emniyete götürdükleri bildirildi.

Söz konusu soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı ile birlikte, tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförünün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.

İşte hakkında gözaltı kararı çıkan isimler: