Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Isparta’da bir esnaf saniyelerle ölümden döndü. Fırtınada devrilen ağaç, kapıda bekleyen market sahibinin tam önüne düştü. Esnaf kameraya yansıyan o anları “Eğer iki saniye daha erken davranıp standı düzeltmiş olsaydım muhtemelen ağaç üzerime devrilecekti” diyerek anlattı.

Isparta’da dün şiddetli rüzgar ve fırtına etkisini gösterdi. Fırtınanın etkili olduğu Kutlubey Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Market önündeki cips standının yerinden oynattığını fark eden Bilal Demir, standı düzeltmek için dükkânın kapısına çıktı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bir süre yağmur nedeniyle dışarı çıkmamayı düşünen Demir, sonra standı yeniden düzeltmeye karar verdi. Demir, dışarı adım atmak üzereyken kaldırım üzerindeki bir ağaç, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yola devrildi.

Ağacın devrildiği sırada market kapısının önünde bulunan market sahibi ölümle burun buruna geldi. Ağacın devrildiği an geri adım atan Bilal Demir, altında kalmaktan son anda kurtuldu.

“VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ”

Ölümden dönen market sahibi, yaşadığı o anları anlattı. Bilal Demir "Eğer iki saniye daha erken davranıp standı düzeltmiş olsaydım muhtemelen ağaç üzerime devrilecekti. ‘Verilmiş sadakam varmış' diyorum" dedi.

“ADIM ATACAKKEN AĞAÇ DEVRİLDİ”

Demir, yaşananları şöyle anlattı:

Dükkânda kahve içiyordum. Aşırı rüzgâr nedeniyle cips standım yerinden oynadı. Dışarı baktığımda yağmur yağıyordu ve stant giriş çıkışı engellemiyordu. Islanmamak için ‘yağmur durunca düzeltirim' diyerek tekrar yerime oturdum. Ancak bir anda içime bir his doğdu, tekrar standa bakma ihtiyacı hissettim. Tam dışarı adım atacakken ağaç bir anda devrildi. ‘Verilmiş sadakam varmış' diyorum. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Benim iş yerimde ve yan komşumun tabelasında maddi hasar oluştu, onun dışında ciddi bir durum yaşanmadı.

