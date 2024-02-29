İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi! Şoför feci şekilde can verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada iki tırın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Korkunç kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bugün saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında, Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Eren (32) idaresindeki otomobil, Ahmet K. idaresindeki plakalı tıra arkadan çarptı.

TIRLARIN ARASINDA EZİLDİ

Otomobilin arkasından gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı tır da otomobile çarpınca araç kağıt gibi ezildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken itfaiye ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Gökhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılırken otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.