Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi gazetecilerle bir araya gelen İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, NATO'nun 1949’dan bu yana ayakta kalan en uzun ömürlü ve en kurumsal güvenlik ittifaklarından biri olduğunu vurguladı. Duran, zirvenin önemine dikkat çekerek “Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO’yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir" dedi.

Akif Bülbül/ Ankara - İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, 36. NATO Zirvesi kapsamında dün gazete ve televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Duran, NATO'nun 1949’dan bu yana ayakta kalan en uzun ömürlü ve en kurumsal güvenlik ittifaklarından biri olduğunu söyledi. Duran "Tarihte belirli tehditlere karşı birçok ittifak kurulmuş, fakat tehdit değişince ya dağılmış ya da etkisini kaybetmiştir. NATO’nun farkı, tehdit değiştikçe kendisini yenileyebilmesinde yatmaktadır” dedi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran

"BUGÜN GÜVENLİK KAMUOYU ALGISINI DA KAPSIYOR"

Duran, şunları söyledi:

"Eskiden güvenlik daha çok sınır, ordu, tank, uçak, gemi ve cephe hattı üzerinden düşünülüyordu. Bugün güvenlik; siber alanı, enerji hatlarını, kritik altyapıları, tedarik zincirlerini, kamuoyu algısını, dezenformasyonu ve toplumsal dayanıklılığı da kapsıyor. Bugün yeniden konvansiyonel savaş, siber tehdit, hibrit saldırılar ve nükleer riskler karşısında kendisini dönüştürmektedir. Dolayısıyla, NATO’nun gücü yalnızca askerî kapasitesinden değil, her tarihsel kırılmada kendisini yeniden üretebilmesinden kaynaklanmaktadır."

"TÜRKİYE MERKEZİ BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'nin NATO'da 'çevreden merkeze' geçtiğini belirten Duran, "Türkiye, NATO’ya katıldığı 1952 yılında daha çok İttifak’ın güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanırken bugün bu rolün değiştiğini, Türkiye’nin NATO’da çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO’yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir" açıklamasını yaptı.

NATO Zirvesi neden önemli? İşte zirve öncesi hazırlıklar;

ZİRVE KRİTİK ÖNEME SAHİP

“Zirve, ittifakın geleceği açısından da küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından da kritik öneme sahip. Yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye’nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye’nin askerî katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacak. Ankara’nın ev sahipliği sembolik açıdan da güçlü. NATO’nun güvenlik haritası yalnızca Batı Avrupa merkezli değil, Güney ve Doğu Avrupa, Karadeniz ve Orta Doğu bağlantılı düşünülmeli. Son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan Savunma Sanayi Forumu, ilk kez Ankara Zirvesi’nde resmi programının bir parçası haline getirildi.

İSTANBUL İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

2004 yılında İstanbul’daki NATO Zirvesi’nde hayata geçirilen ve Katar, Bahreyn, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin yer aldığı İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında, dışişleri bakanları düzeyinde özel bir oturum düzenlenecek ve NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

3 BİNE YAKIN GAZETECİ TAKİP EDECEK

Türkiye, zirvede NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lidere, 100’e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından, 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan NATO Zirvesi öncesi kritik açıklama: Türkiye NATO’yu ilgilendiren her konuda merkezi konumda

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN 850 PERSONEL GÖREV YAPACAK

İletişim Başkanlığı, yayıncı kuruluş TRT personeli dahil zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında 350 olmak üzere toplamda 850 personel ile görev yapacak. TRT, zirveyi 80 kamera ile 26 farklı noktadan tüm dünyaya yayınlayacak. Medya merkezinde basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54’ü sabit olmak üzere 100’e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları, 40 montaj odası, duyuru ve yayın ekranları (IPTV) ile buna ait tüm planlama ve altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile iş birliği halinde yürütülüyor.

56 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Zirve kapsamında 48 bin 841’i Emniyet, 7 bin 447’si Jandarma personeli olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel çalışacak. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek.

KRİZ İLETİŞİMİ GÖREV GÜCÜ

NATO Zirvesi süresince ortaya çıkabilecek iletişim temelli riskler ve hibrit tehditler için oluşturulacak olan görev gücü ile krizlerin erken tespiti, müdahalesi ve hızlı bilgi paylaşımı için İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Dışişleri, İçişleri, Millî Savunma Bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı başta olmak üzere kurumlar arası eşgüdüm sağlanacak.

BİRÇOK ÖNEMLİ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye, bu yıl uluslararası pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi, sonbaharda Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Devlet Başkanları Toplantısı, Ekim ve Kasım aylarında ise Antalya’da 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP-31) gerçekleştirilecek.

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