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İliç'te 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Gündem Haberleri

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine daha ulaşıldı. Böylece toprak altında kalan 9 işçiden 7'sinin cansız bedeni bulunmuş oldu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, feci olayda 9 kişi toprak altında kalmıştı. 

Olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklanmıştı. 

Daha önce de altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13’e yükselmiş.

4 AY SONRA 2 KAYIP DAHA BULUNDU

Dokuz kayıp işçiden birinin cansız bedeni geçtiğimiz haftalarda bulunmuştu. 

Edinilen bilgiye göre, bugün de iki işçinin cesedi toprak altından çıkarıldı. 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
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