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İlk olarak 2006 yılında gündeme geldi̇! 462 bin kilometrekare Mavi Vatan

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk olarak 2006 yılında gündeme geldi̇! 462 bin kilometrekare Mavi Vatan

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan Mavi Vatan doktrini ilk defa 14 Haziran 2006 tarihinde emekli amiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atıldı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirilmesinde katkı sağladığı kavram 2010’da Yaycı’nın Temel Deniz Hukuku adlı kitabında kayda geçirildi. Gürdeniz ve Yaycı tarafından literatüre kazandırılan Mavi Vatan doktrini, toprakların yanı başında bulunan denizleri de ana vatan olarak kabul ediyor.

Türkiye’nin denizcileşme sürecinin sembolü olarak değerlendirilen Mavi Vatan, Türkiye’nin vatanın sınırlarının 783 bin km2’den ibaret olmadığını üç tarafı çeviren denizlerdeki sınır olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşünü savunuyor. 

Türkiye’nin Libya ve KKTC’deki üsleri Mavi Vatan doktrininin hamleleri arasında yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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