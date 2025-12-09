Kocaeli’de bir okulun kağıt deposunda çıkan yangın, öğretmenlerin dumanları görmesi üzerine fark edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, öğrencilerde bahçeye çıkarıldı.

Kocaelii’de bir ilkokulda meydana gelen yangın endişelendirdi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, öğrenciler tahliye edildi.

Kağıt deposunda çıkan yangın panik oluşturdu

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Bilge Sokak'taki ilkokulun bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulun kağıt deposunda çıkan yangını okul idarecileri fark etti.

Paniğe kapılan öğrenciler bahçeye çıkarıldı

Yangın ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Endişelenen öğrenciler, öğretmenler gözetiminde tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

