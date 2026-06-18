‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savcı, aralarında iş adamı Yunus Göçer, yapımcı Hasan Yalaz ve eski İBB iştirak müdürlerinin de bulunduğu 5 sanığın tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşması, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 53. oturumuyla devam etti.

Yargılama sürecinde önemli bir aşamaya gelinirken, görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan iş adamı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve reklamcı AlpeAydın'ın bu aşamada tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

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Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi.

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