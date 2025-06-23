İran ABD üssünü vurdu, Orta Doğu havacılığı alarma geçti! Uçaklar İstanbul ve Ankara’ya acil iniş yaptı

İran’ın ABD üslerine yönelik füze saldırısı sonrasında Orta Doğu havacılığı alarma geçti. Katar hava sahasını ticari uçuşlara kapatırken, birçok uçak İstanbul ve Ankara’ya acil iniş yaptı.

İran’ın akşam saatlerinde Katar ve Irak’ta bulunan ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırısı, bölgede hava trafiğini olumsuz etkiledi. Saldırının ardından Katar yönetimi hava sahasını geçici olarak ticari uçuşlara kapattı. Bu karar, Avrupa’dan Katar’a giden çok sayıda uçağın güzergâhını değiştirmesine neden oldu.

UÇAKLAR İSTANBUL VE ANKARA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Katar’ın başkenti Doha’ya gitmek üzere havalanan uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi. İlk bilgilere göre Doha’ya giderken rotasını değiştiren 5 uçağın İstanbul’a iniş yaptığı, gece boyunca bu sayının daha da artmasının beklendiği bildirildi.

TÜRK HAVA YOLLARI VE AJET SEFERLERİNİ DURDURDU

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Doha uçuşları iptal edilirken, TK760 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçak, İstanbul’dan Dubai’ye gitmek üzere kalktıktan sonra Antalya üzerinden rotasını değiştirerek İstanbul’a geri döndü.

THY’nin alt markası AJet de bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah seferlerini iptal etti.

THY'DEN YOLCULARA UYARI: UÇUŞLARINIZI TAKİP EDİN

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz.”

ORTA DOĞU HAVA TRAFİĞİNDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Yetkililer, İran’ın füze saldırısı sonrası bölgedeki durumun gelişmelere göre değerlendirileceğini ve hava sahası kısıtlamalarının sürebileceğini belirtiyor. Hava yolu şirketlerinin ve yolcuların, resmi duyuruları yakından takip etmesi öneriliyor.