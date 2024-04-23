İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan oldu
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Dün hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin yerine geçecek ismin Ahmed Fikri Doğan olduğu açıklandı. Cenaze namazı sonrası İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri, "Hasan Efendi hazretlerinin tensibi ve teklifi ile camiamızın başına Fikri Doğan hoca tayin edilmiştir" sözleriyle ilan edildi.
Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi dün vefat etti.
İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri, bugün Hasan Kılıç Hoca Efendi’nin Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ahmed Fikri Doğan olarak açıklandı.
CENAZE NAMAZININ ARDINDAN İSMİ AÇIKLANDI
Cenaze namazı sonrası İsmailağa Cemaatinin yeni lideri, "Hasan Efendi hazretlerinin tensibi ve teklifi ile camiamızın başına Fikri Doğan hoca tayin edilmiştir" sözleriyle ilan edildi.
Fikri Doğan, İsmailağa Camii Emekli İmam Hatibi olarak biliniyor.