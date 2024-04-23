İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar 23 Nisan 2024 19:15 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 19:16 - Güncelleme:

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Dün hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin yerine geçecek ismin Ahmed Fikri Doğan olduğu açıklandı. Cenaze namazı sonrası İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri, "Hasan Efendi hazretlerinin tensibi ve teklifi ile camiamızın başına Fikri Doğan hoca tayin edilmiştir" sözleriyle ilan edildi.