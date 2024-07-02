İsrail ordusu Filistin katliamında toplam kaybettikleri asker sayısını açıkladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Filistin'de sivillere dehşeti yaşatan İsrail ordusu aynı zamanda kayıp vermeye de devam ediyor. İsrail, Gazze'ye düzenledikleri kara saldırısında 2 bin 32 askerlerinin öldüğünü doğruladı. Ordu, 7 Ekim'den bu yana toplamda ise 4 bin 21 askerlerini kaybettiklerini açıkladı.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Filistin'de başlattığı soykırımda binlerce sivili katletti. Katliamcı İsrail ordusu da aldığı karşılıkta toplam kaybettiği asker sayısını açıkladı.
NUR ŞEMS KAMPI'NDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da dün, Nur Şems Kampı’nda meydana gelen patlamada bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi.
İsrail ordusu ve İsrail basınında yer alan habere göre dün, Tulkerim’e baskın düzenleyen ve Nur Şems kampını kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar çıktı.
İsrail işgal güçleri, soykırıma kalkıştıkları 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır yara aldı. İsrail ordusu Gazze'ye yapılan kara saldırıları sırasında 2 bin 32 askerlerinin öldüğünü doğruladı.
7 Ekim katliama kalkışan İsrail ordusunda ölen asker sayısı ise toplam 4 bin 21.
Kaynak: Türkiye Gazetesi