İsrail ordusu Filistin katliamında toplam kaybettikleri asker sayısını açıkladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Haber

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Filistin'de sivillere dehşeti yaşatan İsrail ordusu aynı zamanda kayıp vermeye de devam ediyor. İsrail, Gazze'ye düzenledikleri kara saldırısında 2 bin 32 askerlerinin öldüğünü doğruladı. Ordu, 7 Ekim'den bu yana toplamda ise 4 bin 21 askerlerini kaybettiklerini açıkladı.