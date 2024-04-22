İstanbul Valiliği'nden sıcaklık uyarısı: Termometreler 25 dereceyi aşacak

İklim uzmanından Türkiye için tedirgin eden uyarı: 'Sıcaklık artacak, yağış ve su azalacak'

İklim uzmanından Türkiye için tedirgin eden uyarı: 'Sıcaklık artacak, yağış ve su azalacak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği de sıcaklık uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında önümüzdeki günlerde sıcaklığın 26 dereceye kadar çıkacağını belirtip dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımlarken yazın erken geldiğinin haberini de verdi. Yurt genelinde sıcaklıklar hafta boyunca artacak. Bazı bölgelerde sıcaklığın mevsim normallerinin 15 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanları ve yaşlıları açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı.

Peş peşe gelen uyarıların bir yenisi ise İstanbul Valiliği'nden geldi.

SICAKLIK NORMALİN 6 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.