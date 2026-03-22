İstanbul trafiğinde hem tatilcilerin dönüşü hem de etkili yağış nedeniyle yoğunluk oluştu. Birçok kritik noktada araç kuyrukları gözlemlenirken, trafik ise yüzde 60'a kadar yükseldi.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde, İstanbul trafiğindeki yoğunluk dikkat çekti. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu ile etkili olan yağış, özellikle ana arterlerde hareketi yavaşlattı.

Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu Frizköy mevkii Avcılar istikametinde ve Hasdal, Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde yoğunluk gözlendi. D-100 Karayolu’nda Haramidere mevkisi Beylikdüzü kesimi ve Ankara istikametinde Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da dönüş çilesi! Trafik yüzde 60’a dayandı

BİRÇOK BÖLGEDE ARAÇ KUYRUKLARI VAR

Sahil yolunda Karaköy-Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe Sarayı civarında trafik yavaş ilerlerken, Anadolu Yakası’nda Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri mevkisinde Edirne istikametinde yoğunluk yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Avrupa Yakası’na geçişlerde yoğunluk Çamlık Kavşağı’ndan başlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve Çamlıca Gişeleri’nde de araç kuyrukları oluştu. D-100 Karayolu’nda Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik civarında bölgesel yoğunluk gözlendi.

YOĞUNLUK YÜZDE 60'A ÇIKTI

Toplu taşıma kullanımında da artış gözlenirken, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60’a kadar çıktı

Avrupa Yakası’nda yüzde 56, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası