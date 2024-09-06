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İstanbul'da sahtecilere 54 milyon liralık darbe!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da dünyaca ünlü markaların sahte ve taklit ürünlerine karşı yapılan polis operasyonunda piyasa değeri 54 milyon TL'yi bulan ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'sahtecilik' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, sahte çanta ve ayakkabıların merdiven altı atölyelerde üretildiği ve üzerlerine ünlü markaların logolarının basıldığı belirlendi.

İstanbul'da sahtecilere 54 milyon liralık darbe! - 1. Resim

Atölyelerin adresini tespit eden ekipler Fatih ve Güngören'de toplam 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sahtecilere 54 milyon liralık darbe! - 2. Resim

5 BİN 437 ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 54 milyon lira olduğu belirlenen 5 bin 437 adet dünyaca ünlü markalara ait isim ve logoların bulunduğu sahte ve kaçak çanta, cüzdan, gözlük, kaban, yelek, takı, ayakkabı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul'da sahtecilere 54 milyon liralık darbe! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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