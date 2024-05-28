Dolarda sahtecilik! Irak'ta üretilip İstanbul'a getirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin Amerikan doları ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şahısların yabancı uyruklu olduğu dolarları Irak'ta üretip Türkiye piyasasına sızdırmaya çalıştıkları tespit edildi.

İstanbul'a “Parada Sahtecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları çerçevesinde yapılan operasyonda Irak'ta üretilip Türkiye piyasasına sızdırılmaya çalışılan sahte dolarlar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, piyasaya sürmek üzere yurda yüklü miktarda sahte para soktuğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

TÜRKİYE PİYASASINA 'SAHTE DOLAR' OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen “Parada Sahtecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları çerçevesinde yabancı uyruklu şahısların Irak’ta ürettikleri sahte Amerikan dolarlarını Türkiye’ye getirdikleri belirlendi. Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, kalpazanların 22 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında sahte 1 milyon 500 bin ABD dolar parayı piyasaya sürmek için Fatih ilçesinde buluşacaklarını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

SUÇ ALETLERİYLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

Belirlenen buluşma noktasına düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin sahte ABD doları ve 1 dijital materyalle birlikte 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyalin inceleyen Mali Polis, şebekenin arkasını deşmeye çalıştı. İncelemeye alınan dijitallerden ve yakalanan şüphelinin sorgusundan yola çıkan emniyet güçleri, operasyonu genişletti. 23 Mayıs Perşembe günü Kâğıthane ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 2 farklı adrese peş peşe baskın düzenlendi. Bu noktalarda da sahte 28 bin 900 ABD doları, suç geliri olan 5 bin 500 dolar, başka şahıslara ait kimlik bulunduran 2 şüpheli şahıs 2 adet sahte kimlik belgesi ile birlikte gözaltına alındı.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında 24 Cuma günü sevk edildiği adli makamlarca “Adli Kontrol” hükümleri uygulandı. Şebekenin diğer 2 üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan ele geçirilen sahte dolarlar emniyette sergilendi.