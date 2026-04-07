İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan ve Türkiye açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

