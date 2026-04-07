Anadolu Ajansı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 17 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Gündem 1 dk önce
İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini engellemek amacıyla yürütülen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
- Gözaltına alınan şüphelilerin, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve Türkiye için tehdit oluşturabilecekleri değerlendiriliyor.
- Şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildikten sonra belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Gözaltına alınan 17 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan ve Türkiye açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
