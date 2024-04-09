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İstanbul'dan giden Sivas'a akın etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbul ve diğer kentlerde yaşayan Sivaslılar, memleketlerine akın etti. Cadde ve sokaklarda adım atacak yer kalmazken kentin işlek caddelerinde yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti.  İstanbul'da en çok yaşayan iller listenin ilk sırasında yer alan Sivas da adeta insan akınına uğradı. 

Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olan Sivas, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç veren kentlerdendi. Gurbette yaşayan Sivaslılar, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas’a akın ettiler.

İstanbul'dan giden Sivas'a akın etti - 1. Resim

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Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluğa sebep oldu. Kentin işlek caddelerinde yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

İstanbul'dan giden Sivas'a akın etti - 2. Resim

Bayram dolayısı ile yoğunluk olduğunu belirten Ekrem Kızkapan, "Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Sabah saat 9 gibi tezgahımızı açıyoruz, gece saatlerine kadar burada bulunuyoruz. 4 gündür burada bulunuyoruz fakat fazla iş yok. Bu durum özellikle Sirer Caddesi’nde gelenek haline geldi. Her bayramda bu şekilde oluyor” dedi.

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İstanbul'dan giden Sivas'a akın etti - 3. Resim

PAZARLAR GECE YARISINA KADAR KURULU

Caddenin kalabalık olduğunu ifade eden Efe Öztürk, "Bayramdan dolayı burası fazla yoğun ama insanlar tezgahlara bakıp bakıp geçiyor. Burası çok fazla derecede kalabalık. Biz tişört, çorap gibi ürünler satıyoruz. Sabah saat 9 gibi başlayıp akşam saat 11’e kadar tezgahımız açık oluyor. Burada tezgahlar her bayram kuruluyor ve normal mağazalara ürünler ucuza satılıyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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