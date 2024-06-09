İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 9 Haziran 2024 23:51 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 00:13 - Güncelleme:

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10 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan uyarıya göre kesintiler planlı olarak belirli saatlerde yapılacak.