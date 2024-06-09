İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
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10 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan uyarıya göre kesintiler planlı olarak belirli saatlerde yapılacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre 10 Haziran Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
23 ilçede günün belirli saatlerinde kesintiler yaşanacak. Yapılan uyarıda bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağı belirtiliyor.
23 İLÇEYİ KAPSIYOR
Kesintiler Sultangazi, Şişli, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar ilçelerini kapsayacak.
Kesintilere ise, BEDAŞ'ın "Planlı Bakım Sorgulama" ekranından ilçe ilçe ulaşılabiliyor.