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İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak

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İstanbul&#039;un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak

Gündem Haberleri

10 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan uyarıya göre kesintiler planlı olarak belirli saatlerde yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre 10 Haziran Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak - 1. Resim

23 ilçede günün belirli saatlerinde kesintiler yaşanacak. Yapılan uyarıda bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağı belirtiliyor.

İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak - 2. Resim

23 İLÇEYİ KAPSIYOR

Kesintiler Sultangazi, Şişli, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar ilçelerini kapsayacak.

İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak - 3. Resim

Kesintilere ise, BEDAŞ'ın "Planlı Bakım Sorgulama" ekranından ilçe ilçe ulaşılabiliyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
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