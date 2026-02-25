Celal Karatüre’nin yorumladığı “Kâbe'de Hacılar” sosyal medyada viral olduktan sonra okul bahçelerine taşındı. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar arasında akıma dönüşen eser, birçok okulda etkinliklerde ve ders zili olarak kullanılmaya başlandı.

MAHMUT ÖZAY - Samsun’da yaşayan Celal Karatüre’nin kendine has yorumuyla seslendirdiği “Kâbe’de Hacılar” ilahisi, sosyal medyadan sonra okul bahçelerine taşındı.

Her şey, Celal Karatüre’nin kutsal topraklardan dönen bir yakınını ziyaret ederken arkadaşlarıyla apartmanın merdivenlerinde okuduğu ilahinin sosyal medyada paylaşılmasıyla başladı. İlahi, dijital dünyada bir kar topu etkisi oluşturarak geniş kitlelere ulaştı. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar arasında bir fenomene dönüşen ilahi, Millî Eğitim bünyesindeki etkinliklerin de vazgeçilmezi oldu.

“Maarifin Kalbinde Ramazan” projelerinde başı çeken eser, teneffüslerde çocukların hep bir ağızdan söylediği bir akım hâline geldi. Birçok okulda ders zili olarak da tercih edilen ilahi, çocukların dilinden düşmüyor.

VELİLERDEN TAM NOT

Karatüre’nin yorumuyla yayılan bu akım, aileler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Veliler “Bazı odaklar, belki de milyarlar harcadığı garip müziklerle, daha düne kadar çocuklarımızı köpekler gibi havlatıyordu. Şimdi, Celal Karatüre’nin, yer gök inim inim inler Allah, ilahisini söylüyorlar!” ifadelerini kullanarak, Karatüre’nin, şer odaklarının çocukları ve gençliği garip müziklerle mahvetme gayelerini bir ilahiyle bozduğunu belirttiler.

Sanatın, halkın değerleriyle buluştuğunda nasıl hızla sahiplenildiğine dikkat çeken aileler, çocukların bu tür manevi içeriklere yönelmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

