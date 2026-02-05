Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3 metreyi geçtiği Hakkari’de bir esnaf ölümden döndü. Binanın çatısında biriken kar kütlelerinin düşmesi ile birlikte doğal gaz dükkanını vitrini patladı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçti.

KAR KÜTLELERİ YIĞILDI

Esenyurt Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri büyük bir gürültüyle yere düştü.

VİTRİN BOMBA GİBİ PATLADI

Cenk Akbıyık'a ait doğal gaz dükkanının vitrini, düşen kütlelerin basıncıyla bomba gibi patladı. Yürekleri ağza getiren olayda camlar ve yerinden sökülen çerçeveler içeriye savruldu.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

Ölümden dönen esnaf, korku dolu anları şöyle anlattı:

Akşam saatlerinde yeni gelen malzemelerle ilgileniyordum. Tam camın kenarındayken büyük bir patlama sesi duydum. Buzlu kar kütleleri camları kırıp çerçeveleri içeri fırlattı. Az daha cam parçalarının hedefi olacaktım, ölümden döndüm. Büyük bir korku ve panik yaşadık. İş yerimde ciddi maddi hasar var, mağdur oldum. Bu dev kar kütlelerine karşı acilen önlem alınması gerekiyor.

