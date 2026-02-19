Anadolu Ajansı
Kar kalktı, Kayseri-Kahramanmaraş yolu açıldı
Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu’nun Pınarbaşı–Göksun arasındaki bölümü, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümünde ekipler çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Öte yandan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sonra ulaşım çift taraflı olarak durdurulmuştu. Yapılan çalışmaların ardından yolun kontrollü olarak ulaşıma açıldığı aktarıldı.
