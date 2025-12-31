İhlas Haber Ajansı
Kar yağışının etkili olduğu Iğdır’da zincirleme kaza! 3 kişi yaralandı
Iğdır–Doğubayazıt karayolunun Kavaktepe köyü mevkiinde bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Iğdır–Doğubayazıt yolunda meydana gelen zincirleme trafik kaza yürekleri ağza getirdi. Iğdır–Doğubayazıt karayolunun Kavaktepe köyü mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle bir kaza meydana geldi.
3 KİŞİ YARALANDI
Sürücüleri öğrenilemeyen 4 araç, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak birbirine çarparak yolun yanındaki şarampole girdi. Feci kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SÜRÜCÜLERE ZİNCİR UYARISI
Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR