“Altura” gemisine İHA, İDA veya torpido ile saldırı ihtimalinin çok zayıf olduğu, limanda yerleştirilen bir patlayıcı madde üzerinden sabotaj yapıldığı ihtimali kuvvet kazandı. Olayla Türkiye’nin Karadeniz üzerinden güvenlik maksadıyla aldığı tedbirlerin sorgulanmak istendiği değerlendiriliyor.

AKİF BÜLBÜL- İstanbul Boğazı Kuzeyi 14 milde Novorossiysk, Rusya’dan kalkış yaparak Mısır’a doğru seyreden Rus Gölge Filosu listesinde bulunan Sierra Leone bayraklı Türk İşletenli ‘‘Altura’’ isimli (Eski adı Beşiktaş) petrol tankerinin 26 Mart’ta saldırıya uğradığına yönelik tartışmalar sürüyor.

Geminin makine dairesinden hasar aldığı, 27 personelinde herhangi bir olumsuz durum olmadığı, geminin Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yardım tekliflerini reddettiği de olayla ilgili haberlerde yer aldı.

Karadeniz'deki petrol tankeri saldırısında senaryolar çöktü: Gemiye limanda bomba konulmuş

Olayın ilk anından itibaren, geminin yardım isteyen telsiz görüşmelerinden hareketle drone ve insansız deniz aracı ile hedef alındığına dair neredeyse kesin kabul edilen bir kanaat oluşturulmuştu.

Edinilen bilgilere göre yardım isteyen kişinin konuşmalarında köprüüstünün drone ile hedef alındı, patlama olduğu ve cihazların çalışmadığını ifade etmesine rağmen olay sonrası çekilen fotoğraflarda köprü üstünde herhangi bir hasar olmadığı açıkça görülüyor. Bu durum gemiye drone saldırısı olduğu bilgisini şüpheli hâle getiriyor.

İDA SALDIRISI DA İMKÂNSIZ

Geminin İDA saldırısına uğradığı iddiasını ispatlayacak herhangi bir bulgu olmadığı da gelen bilgiler arasında. Yapılan incelemede makine dairesindeki hasarın su hattının 14-16 metre altında olduğu tespit ediliyor.

Karadeniz'deki petrol tankeri saldırısında senaryolar çöktü: Gemiye limanda bomba konulmuş

Bir İDA’nın teknik olarak bu derinlikte bir zarara yol açması imkânsız. Bölgede 7/24 keşif gözetleme yapan Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarının da bulunduğu dikkate alındığında saldırının İDA tarafından yapılmış olma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Sürüklenen mayın olma ihtimali var mı? Bu işin uzmanları hasarın su seviyesinin 14-16 metre altında ve geminin arka tarafında oluşması dikkate alındığında olayın sürüklenen mayın infilakı sonucu olma şüphesinin de zayıf olduğunu ifade ediyorlar. Torpido atılması veya insansız denizaltı aracı kullanılması da mevcut bilgiler ışığında olması mümkün değil gibi…

SABOTAJ İHTİMALİ YÜKSEK

Hasarın derinliği ve geminin arka tarafında oluşması, yine hasarın tam olarak makine dairesine zarar vermesi (geminin hareket edemez hâle getirilmesi amacıyla) ve ham petrolün bulunduğu depolara mesafeli olması, patlamanın, Türk karasularına yakın mesafede gerçekleşmesi dikkate alındığında, hasarın önceden yerleştirilen (limanda yükleme esnasında en muhtemel) patlayıcı yani sabotaj sonucu olma ihtimalini güçlendiriyor. En muhtemel senaryo bu gibi gözüküyor. Olayın faili de bilgiler bir araya getirildiğinde bu senaryo ortaya çıkıyor.

Karadeniz'deki petrol tankeri saldırısında senaryolar çöktü: Gemiye limanda bomba konulmuş

AMAÇ GÜVENLİĞİ SORGULAMAK

Gemi saldırısının çok detaylı şekilde araştırılması ve açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Zira bu olay üzerinden Karadeniz’in güvenliği ve Türkiye’nin aldığı tedbirler sorgulanmaya başlandı. Kasıtlı olarak, “Nasıl bir İDA boğaza bu kadar yakın bir noktada saldırı gerçekleştirebilir?" soruları gündeme getiriliyor.

