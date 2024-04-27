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Kastamonu kan arayışında! Çareyi Kızılay'da değil sosyal medyada buldular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu kan arayışında! Çareyi Kızılay&#039;da değil sosyal medyada buldular

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Kızılayı'na kan bağışı olmayınca vatandaş çareyi sosyal medyada aramaya başladı. Kastamonu'da kan stoklarındaki büyük düşüş sonrası çok sayıda kişi kan ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için fazla takipçili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptırmaya başladı. 

Yurt genelinde Türk Kızılayı'nın kan stoklarında büyük düşüş yaşanıyor. Kastamonu'da da Ramazan ayı ve tatilin etkisiyle bağışlarda düşüş yaşandı. 

Hasta ya da ameliyat olacak yakınları için kan bulmakta güçlük çeken vatandaşlar ise kan ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için fazla takipçili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptırmayı çare buluyor.

Kastamonu kan arayışında! Çareyi Kızılay'da değil sosyal medyada buldular - 1. Resim

STOKTA KAN KALMADI

Konu ile ilgili konuşan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Dr. Ahmet Hilmi San, “Ramazan ayından çıkmamız ve uzun tatil sonrası artan kan ihtiyacını karşılamak adına biz 7 gün 24 saat boyunca çalışmaya devam ediyoruz. Ancak vatandaşlarımızın talebinin artmasından dolayı bazen yetişmekte zorlanıyoruz.

Kastamonu kan arayışında! Çareyi Kızılay'da değil sosyal medyada buldular - 2. Resim

Bu konuyla alakalı vatandaşlarımızdan yardım ve destek bekliyoruz. Kapılarımız her zaman vatandaşlarımıza açık. Sağlıklı, herhangi bir sağlık problemleri yoksa gelip kan bağışında bulunabilirler. Bu konuda ciddi manada sıkıntımız mevcut. Özellikle hastanelerde artan ameliyatların ve ani gelişen olayların sürekliliğinin artmasından kaynaklı ciddi sıkıntılar oluşmakta ve bağışçılarımızdan destek talep etmekteyiz” dedi.

Kastamonu kan arayışında! Çareyi Kızılay'da değil sosyal medyada buldular - 3. Resim

SOSYAL MEDYADAN KAN ARIYORLAR

Kan ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların sosyal medyada paylaşım yaparak gönüllü aradıklarını belirten San, “Vatandaşlarımız sonuçta kan ihtiyaçları karşılanmayınca, sosyal medyada veya iletişim kanallarından kana ulaşmaya çalışıyor. Düzenli yapılan kan bağışlarından sonra, böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını belirtmek istiyoruz.

Bunun haricindeki gelişen bütün süreçleri Kızılay kendi adına zaten karşılamakla yükümlü. Biz sadece vatandaşlarımızdan kan bağışı yapmalarını talep ediyoruz. İnternet ortamında veya sosyal medya ortamından kan talep etmektense Kızılay kan bağış merkezlerine ulaşmalarını, daha kolay ve daha sağlıklı olarak düşünüyoruz” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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