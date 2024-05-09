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Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Kayseri-Niğde kara yolu Subaşı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; içerisinde 10 yolcunun bulunduğu Sinan K. idaresindeki 01 AJZ 822 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu.

4 KİŞİ YARALANDI

Otobüsün devrilmesini ağaçlar önlerken; 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de inceleme yaptı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu yolcu otobüsü de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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