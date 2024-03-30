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Kendisinden ayrılmak isteyen genç kadını katletti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kendisinden ayrılmak isteyen genç kadını katletti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Cumali V., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Sibel Kavıllı'yı öldürerek kaçtı. Yakınlarının Kavıllı'dan haber alamamasıyla ortaya çıkan olayda, şüpheli Kocaeli'de yakalandı. 

Bağcılar'da dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, özel güvenlik görevlisi olan Cumali V. (45), kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sibel Kavıllı'nın (43) evine geldi.

Ayrılmak isteyen Sibel Kavıllı ile Cumali V. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cumali V., yanındaki silahla Sibel Kavıllı’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yere yığılan Kavıllı olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Cumali V. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Öğle saatlerinde kadından haber alamayan yakınları polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında kadının kanlar içinde yerde yattığını belirledi.

Bağcılar'da kadın cinayeti: Ayrılmak istediği için öldürüldü - 1. Resim

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın il dışına kaçtığını tespit etti.

Bağcılar'da kadın cinayeti: Ayrılmak istediği için öldürüldü - 2. Resim

Yapılan çalışmada şahsın Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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