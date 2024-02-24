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    • Haberler > Gündem > Kızının boşanma davasında kalp krizi geçiren babayı savcının çabası da kurtaramadı

    Kızının boşanma davasında kalp krizi geçiren babayı savcının çabası da kurtaramadı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kızının boşanma davasında kalp krizi geçiren babayı savcının çabası da kurtaramadı
    Denizli, Boşanma, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Denizli’de kızının boşanma davasının görüldüğü esnada duruşma salonunda kalp krizi geçiren adama ilk müdahaleyi savcı yaptı. Tüm çabalara rağmen 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

    Çivril Asliye Hukuk Mahkemesinde kızının boşanma davasına tanık olarak katılan Hüseyin Eren (69), bir anda yere yığıldı.

    İLK MÜDAHALE SAVCIDAN

    Kalp krizi geçiren Eren’e ilk müdahale ise duruşma savcısı tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesine kadar savcının kalp masajı yapmayı sürdürdüğü öğrenildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tüm müdahalesine rağmen Eren’in hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kız babası olan Hüseyin Eren’in kalp hastası olduğu ve daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi. Öte yandan, Eren’in cenazesi Şenköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edildiği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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