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    Kocaeli'de lastik fabrikasında yangın! 8 işçi yaralı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kocaeli&#039;de lastik fabrikasında yangın! 8 işçi yaralı
    Yangın, Kocaeli

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi ve ekipler tarafından alevler söndürüldü. Öte yandan dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

    Lastik fabrikasında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'ta bulunan lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içindeki bir makinede bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

    Yükselen alevleri fark eden işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

    8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Öte yandan, 8 fabrika işçisi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan işçiler, Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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