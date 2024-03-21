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Kocası ölü bulunan kadın ve çocuğu kayıplara karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocası ölü bulunan kadın ve çocuğu kayıplara karıştı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Uğur İşlek, sırtından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İşler'in eşi ve çocuğunun kayıplara karıştığı olayda çiftin bu hafta anlaşmalı boşanmak için imza atacakları öğrenildi. 

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Yeter G., torununu görmek için saat 14.00 sıralarında damadı Uğur İşler'in (29) evinin kapısını çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca Yeter G., durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri kapıyı açtığında Uğur İşler'in kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polis hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

EŞİ VE ÇOCUĞU ARANIYOR

Olay yerine gelen ekipler İşler'in sırtından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Polis, İşler'in eşi Melisa İşler ve çocuğuna ulaşamadı.

Kocası ölü bulunan kadın ve çocuğu kayıplara karıştı - 1. Resim

ANLAŞMALI BOŞANACAKLARDI

Uğur İşler ve Melisa İşler'in boşanma aşamasında olduğu ve bu hafta içinde anlaşmalı boşanmak için imza atacakları öğrenildi.

Kocası ölü bulunan kadın ve çocuğu kayıplara karıştı - 2. Resim

'ELBETTE YAKALANACAK'

Uğur İşler'in akrabaları, "Melisa elbette yakalanacaktır. Bizim çocuğumuzu bıraksın" diyerek tepkilerini dile getirdi. Uğur İşler'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocası ölü bulunan kadın ve çocuğu kayıplara karıştı - 3. Resim

Polisin olayla ilgili geniş çaplı çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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