Köksal'a gündem olan sözleri Kılıçdaroğlu mu söyletti? Eski CHP liderinden açıklama var

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Kapımız DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleri CHP'yi karıştırdı. Fatih Portakal'ın "Talimatın Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum" sözleri ile gündeme gelen Kılıçdaroğlu ise bu açıklamaya çok sert tepki gösterdi.

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, 6 Mart'ta Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLERİ CHP'Yİ KARIŞTIRDI

Bu ifadelerin ardından CHP lideri Özgür Özel, Köksal'ın sözleri için "Sürçülisan olmuş" dedi. Ekrem İmamoğlu da Köksal'a tepki gösterirken CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da parti kapılarının herkese açık olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMAT VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Gazeteci Fatih Portakal ise gelişmelerin ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BUNU SÖYLEYEN KİŞİ ALÇAK VE ŞAHSİYETSİZDİR

İddianın ardından Murat Sabuncu'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim."

"ALÇAK BİR İFTİRADIR"

Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisidir. Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez."