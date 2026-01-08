Organizasyon şirketi sahibi, “Sanatçıların alkolüne kadar karşılamak gerek. Bu fiyatlar yüksek değil” sözleriyle Ankara’daki konser vurgununu savundu.

GAMZE ERDOĞAN- CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında “usulsüzlük” yapıldığı iddiasıyla beşi tutuklu 14 sanığın yargılamasına başlandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay’ın sözleri damga vurdu. Alpay savunmasında Derya Bedavacı konser organizasyonuna ilişkin “Sanatçıların otelinden, yemesinden, içmesinden tutun da alkolüne kadar karşılamak gerekir. Bu fiyatları yüksek kabul edemeyiz” dedi.

Bu arada, eski ABB Kültür Dairesi Başkan Vekili tutuklu sanık Haluk Erdemir, soruşturma kapsamında itirafçı ABB çalışanları ile ilgili “Fulya K. ve Osman T’nin ortak hareket ettiğini düşünüyorum. İkisinin Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’a karşı ortak bir düşmanlığı vardı” ifadelerini kullandı. Öte yandan duruşmayı izlemeye ABB’den ve CHP milletvekillerinden kimsenin gelmemesi dikkat çekti.

