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Konya'da vahşet! Ağabeyini katletti, annesini ağır yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya&#039;da vahşet! Ağabeyini katletti, annesini ağır yaraladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da C.Ş. adlı şahıs, yaşadığı tartışmanın ardından ağabeyini tabancayla vurarak öldürürken, annesinin de ağır yaralanmasına yol açtı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince Afyonkarahisar'da yakalandı.

Türkiye'de bir vahşet de Konya'da meydana geldi.. C.Ş. (48) adında bir katil zanlısı, ağabeyi Kadir Şahbaz yaşadığı tartışmanın ardından ev halkına dehşeti yaşattı.

AĞABEYİ VE ANNESİNİ VURDU!

Olay, sabah saatlerinde Kileci Mahallesi Paşa Hafız Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. (48) aralarında yaşanan tartışma sonrasında ağabeyi Kadir Şahbaz (61) ile annesi Fadime Şahbaz'ı (84) tabanca ile vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kadir Şahbaz olay yerinde hayatını kaybederken, anne Fadime Şahbaz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Katil zanlısı C.Ş., olayın ardından kızı M.Ş.'yi de yanına alarak aracıyla Afyonkarahisar'a doğru kaçtı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin haber vermesi üzerine alarma geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı ve kızının bulunduğu aracı Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Mahallesi 1304. Sokak üzerinde durdurdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Araç içerisinde C.Ş. ve 20 yaşındaki kızı M.Ş., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 25 adet fişek ve bir bıçak ile birlikte yakalandı. Şahıslar ve ele geçirilen malzemeler Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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