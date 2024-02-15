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    • Küçük çocuğun ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Küçük çocuğun ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
    Bursa, Uludağ, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'da 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerini arayarak ormanda ceset gördüğünü söyledi. Harekete geçen ekipler, çocuğun ceset olarak tarif ettiği cismin aslında poşet olduğunu tespit etti.

    Bursa Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Arda T., bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okulunun üst tarafındaki ormanlık alanda bir kadın cesedi gördüğünü söyledi.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş bir alanı tarayarak araştırma yaparken, herhangi bir şeye rastlayamadı.

    Küçük çocuğun ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

    POŞET ÇIKTI

    Bunun üzerine Arda T. babasıyla birlikte ormanlık alana gelerek, gördüğü yeri tarif etti. Ekipler gencin tarif ettiği cismin poşet olduğunu tespit etti. Bunun üzerine tüm polis ve sağlık ekipleri normale dönerken, Arda T. ile kardeşi ekiplerden özür diledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Küçük çocuğun ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
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