Geçtiğimiz yıl 7'den 70'e her yaştan insanın ilgisini çeken Labubu çılgınlığı, yerini nostaljik bir efsaneye bırakıyor. 1974 yılında Japonya’da doğan ve parmak emen ikonik görüntüsüyle hafızalara kazınan Monchhichi, retro akımıyla beraber yeniden dünyada popüler olma yolunda. Figürlerin ülkemizdeki satış fiyatı ise bin liradan başlıyor.

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu figürleri, özellikle Z kuşağı ve genç yetişkinler arasında koleksiyonculuğun, sosyal kimlik arayışının ve modern tüketim kültürünün ortak bir ifadesi hâline gelmişti.

2025'e damga vuran bu çılgınlık; çok da sevimli olmayan, ilginç görüntülerine rağmen çocukların sahip olmak için yarıştıkları bir figür olmuştu.

MONCHHİCHİ NEDİR?

Uzmanlar, sürpriz oyuncakların çocuklarda kumar alışkanlığı geliştirebileceğine dikkat çekerken şimdi de Monchhichi figürleri popüler olmaya başladı. Japon yapımı Monchhichi bebekler Asya başta olmak üzere dünyada gündem olurken; ilk kez 1974 yılında Japonya merkezli Sekiguchi firması tarafından dünyaya tanıtılan Monchhichi, aslında yarı maymun yarı bebek görünümüyle dikkat çeken özgün bir karakter.

Monchhichi

BAŞPARMAĞINI EMİYOR

Yumuşak tüylü bir gövdeye, plastik bir yüze ve ele sahip olan bu figür, özellikle parmağını emebilen karakteristik yapısıyla hafızalara kazınmıştı. Adı, Fransızca "mon" (benim) ve Japonca bebeklerin emzik emme sesini çağrıştıran "chhichi" kelimelerinin birleşiminden gelen bu figürler, son dönemde retro ve nostalji akımlarının güçlenmesiyle beraber hem koleksiyoncuların hem de yeni nesil çocukların yeniden gözdesi haline geldi.

ANAHTARLIĞI DA VAR ÇANTASI DA...

Bugün sadece bir oyuncak olmanın ötesinde; anahtarlıklardan çanta charmlarına hatta çizgi filmlere kadar geniş bir yelpazede obje olarak varlığını sürdürüyor.

Labubu

TÜRKİYE'DE FİYATI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ülkemizde de yavaş yavaş trend olan bu figürler şimdilik 1.000-1.200 lira aralığında satılıyor. Sektörden isimlerse bu fiyatların yakın zamanda popülerliğin artmasıyla birlikte daha da yükseleceğini söylüyor.

