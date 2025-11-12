Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji gün verdi, il il uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji gün verdi, il il uyardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji 12 Kasım 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu için kar uyarısı yaptı. İl il, bölge bölge detayları açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki kent için ise sarı kodlu uyarı verdi. Detaylar haberimizde...

12 Kasım 2025 hava durumu tahminleri açıklandı, bugün sağanak beklenen iller belli oldu. Sıcaklıklar bugün mevsim normalleri civarında seyredecek ancak ilerleyen günlerde yaşanması beklenen düşüşle kar yağışları görülecek. Meteoroloji, il il sağanak ve kar beklenen illeri açıkladı. İşte sarı kod alan iller ve son dakika gelişmeleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu kentlerde yaşayanları sarı kod ile ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Sıcaklıklar doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette esecek.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Hafta sonu Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan'da hafta sonu kar yağışı beklendiği belirtilirken cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte pazar günü kar yağışı etkisini artırarak devam edecek.

Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

  • Cuma: Erzurum
  • Cumartesi: Yozgat, Kayseri, Niğde, Erzurum, Ardahan, Kars, Bitlis, Hakkari
  • Pazar: Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji gün verdi, il il uyardı - 1. Resim

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji gün verdi, il il uyardı - 2. Resim

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji gün verdi, il il uyardı - 3. Resim

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji gün verdi, il il uyardı - 4. Resim

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji gün verdi, il il uyardı - 5. Resim

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

