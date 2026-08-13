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Mahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir

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Mahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir
Fotoğraf Başlığı Mahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir

Kütahya’da kötü koku gelen apartmanda yaşayan emekli profesörün, 2 dairesini çöplüğe çevirdiği ortaya çıktı. Profesör Psikiyatri Merkezi’ne kaldırılırken, 10 personel evde temizlik çalışması başlattı. Mahalle muhtarı temizliğin 2 gün sürebileceğini belirtti.

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Kütahya’da Yunus Emre Mahallesi’nde bir sitenin apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli Prof. Dr. Şerife D'nin (72) evinden gelen kötü kokular, mahalleliyi isyan ettirdi. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından, korkunç gerçek ortaya çıktı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, içeride çöp ve atık malzeme yığınlarıyla karşılaştı.

Mahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir
Başlık ResmiMahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir

PSİKİYATRİ MERKEZİ’NE KALDIRILDI

Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen emekli profesör sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezi'ne kaldırılırken, savcılıktan alınan izinle ekipler eve girdi.

Mahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir
Başlık ResmiMahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir

İKİ DAİRE DE ÇÖP DOLU

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 personelle içi çöp ve atık malzeme dolu iki dairede temizlik çalışmalarına başladı. Profesöre ait iki apartman dairesinde biriktirilen çöp ve atıkların görüntüleri ise hayrete düşürdü.

Mahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir
Başlık ResmiMahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir

“EN AZ İKİ GÜN SÜREBİLİR”

Profesörün eşinin 3 yıl önce vefat ettiğini söyleyen Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, “Gerekli izinler alındı. Polis ve zabıta nezaretinde temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmalarının en az iki gün süreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Mahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir
Başlık ResmiMahalleliyi ayağa kaldıran kokudan skandal çıktı! Emekli profesör evinde çöp dağı… Temizlemesi en az 2 gün sürebilir
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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