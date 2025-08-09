Meteoroloji'den il il kritik uyarılar! Ankara, Eskişehir, Giresun... Açıklamalar peş peşe geldi

Hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren son dakika açıklaması Meteoroloji'den geldi. 9-10 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre birçok kentte sağanak hakim olacak, bir kentte ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte hafta sonuna dair il il, bölge bölge hava durumu detayları...

UYARILAR PEŞ PEŞE SIRALANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün kuvvetli sağanak beklenen illeri tek tek açıklayarak uyarıda bulundu.

Giresun için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, şu kentleri işaret etti:

Afyonkarahisar

Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri (19.00 ile 21.00 saatleri arasında)

Eskişehir'in Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçeleri (19.15 ile 21.00 saatleri arasında)

Giresun'un Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçeleri

SICAKLIKLAR 22 İLDE 40 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Yurt genelinde dün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Günün en yüksek sıcaklığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44,5 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 44,1, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 43,7 ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 43,3 dereceyle takip etti.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre; İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Isparta ve Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevreleri ile Muğla'nın iç, Manisa'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 32°C

Akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 40°C

Akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 23°C, 40°C

Akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 46°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 30°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 26°C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 35°C

Akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Akşam saatlerinde Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 33°C

Akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 34°C

Akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 25°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 29°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C, 29°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 38°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 27°C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 27°C, 41°C

Akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 29°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 26°C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu