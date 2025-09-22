MHP'li İsmail Özdemir 'TRÇ ittifakı'nı değerlendirdi: Büyük güç olur

EMRAH ÖZCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ABD-İsrail koalisyonuna karşı Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisi kamuoyunda değerlendirilmeye devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir muhtemel bir TRÇ ittifakı ile elde edilecek kazanımları dört başlık altında açıkladı. Özdemir, kurulacak ittifak ile yeni küresel finans sistemini inşa, yeni küresel rezerv para birimine sahip olma, yeni küresel savunma alanı ve doktrini oluşturabilme kudreti ile yeni ve daha adil bir küresel sistem kurma irade ve hedefi gerçekleştirilebileceğini söyledi.

İHRACATIN YÜZDE 17,42'SİNE SAHİP

Özdemir üç ülkenin 1,6 milyar nüfusa sahip olduğuna dikkat çekerek “TRÇ 1,64 milyar nüfusa sahip ve bu küresel nüfusun yüzde 20’sine, 26 milyon 534 bin 710 kilometrekare toprak büyüklüğü ile küresel toprak büyüklüğünün yüzde 20,46’sına eşit. 22,27 trilyon dolar GSYİH’e sahip ve bu küresel GSYİH’in yüzde 19,57’sine tekabül ediyor. 4,256 trilyon dolar mal ihracatı ile küresel mal ihracatının yüzde 17,42’sine, 488 milyar dolar askerî harcama ile küresel askerî harcamaların yüzde 17,96’sına eşit” değerlendirmesini yaptı.

YENİ YÜZYILA UYGUN ARAYIŞ

Üç ülkenin asker sayısının 3,5 milyon olduğunu ve küresel seviyedeki toplam askerî mevcudiyetinin yüzde 16,9’una denk geldiğini vurgulayan Özdemir “Bu ittifak küresel barış ve istikrarın tesisi için insanlık adına alternatif ve huzurlu bir dünya inşasının tesis edilebileceğini göstermektedir. MHP dünyayı Ankara merkezli ve Türkçe okuduğunda, başta Gazze’de sürdürülen İsrail’in soykırımına karşı takınılan tutum olmak üzere, küresel barış ve istikrarın hilafına yönelik faaliyette bulunan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı yeni yüzyılın stratejik ortamına uygun arayış ve inşa çabalarının neticesinde ortaya çıkan tablo budur” dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir. Çaresizlik, ümitsizlik ve çözümsüzlük kuraklıktır, durgunluktur, eylem ve düşünce boyutuyla içe kapanmaktır. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli’nin yeni ittifak önerisi birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.