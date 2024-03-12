Münevver Karabulut cinayetinde 15 yıl sonra yeni karar! Savcılık harekete geçti; Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Münevver Karabulut cinayetinde 15 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde canına kıyarak ölmesiyle ilgili dönem dönem gündeme gelen iddiaların ardından Silivri Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan Garipoğlu'nun otopsi kaydını izledi. Otopsi görüntülerini izleyecek bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesi ile 18 Kasım 2011'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde canına kıydığı iddia edilen Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir karar aldı.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ İZLENECEK

Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun daha önce "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde de bulunduğu başsavcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istedi.

MEZARI AÇILACAK MI?

Otopsi görüntülerini izleyecek bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının son derece önemli olduğunu söyleyerek, “Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka Feth-i Kabir (Mezar açılması) işlemi yapılmalıdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde canına kıydığı iddia edilmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.