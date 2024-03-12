Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Münevver Karabulut cinayetinde 15 yıl sonra yeni karar! Savcılık harekete geçti; Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

Münevver Karabulut cinayetinde 15 yıl sonra yeni karar! Savcılık harekete geçti; Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Münevver Karabulut cinayetinde 15 yıl sonra yeni karar! Savcılık harekete geçti; Garipoğlu&#039;nun mezarı açılacak mı?
Cem Garipoğlu, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Münevver Karabulut cinayetinde 15 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde canına kıyarak ölmesiyle ilgili dönem dönem gündeme gelen iddiaların ardından Silivri Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan Garipoğlu'nun otopsi kaydını izledi. Otopsi görüntülerini izleyecek bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesi ile 18 Kasım 2011'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde canına kıydığı iddia edilen Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir karar aldı.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ İZLENECEK

Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun daha önce "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde de bulunduğu başsavcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istedi.

MEZARI AÇILACAK MI?

Otopsi görüntülerini izleyecek bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının son derece önemli olduğunu söyleyerek, “Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka Feth-i Kabir  (Mezar açılması) işlemi yapılmalıdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde canına kıydığı iddia edilmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmamoğlu'nun gergin anları: İşinize bakın, Ekrem'in üzerine toz bile konmaz - Gündem"İşinize bakın, Ekrem'in üzerine toz bile konmaz"'Kara para'ya enflasyon savunması: Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı - Gündem'Kara para'ya enflasyon savunmasıEros adlı kediyi vahşice öldürmüştü... İbrahim Keloğlan tutuklandı - Gündemİbrahim Keloğlan tutuklandıGaziantep'te fabrikadaki gaz tankeri patladı: 2 işçi ağır yaralı - GündemGaziantep'te fabrikadaki gaz tankeri patladı: 2 ağır yaralıCHP'de kriz çıkartmıştı! Para sayma görüntülerinde yer alan 3 kişi ifadeye çağrıldı - Gündemİmamoğlu'nun danışmanı dahil 3 kişi ifade verecekDolandırıcıların seçim tuzağı! "Sandık değişti" linkiyle tuzağa çekiyorlar - GündemDolandırıcıların seçim tuzağı! Gelen mesaja kanmayın5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi - Gündem5 vekile ait dosya TBMM'deKimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü - GündemGizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdüOğlunu, "Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş - Gündem"Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" demişÖnce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavga! Kimse ayıramadı - GündemÖnce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavga
Sonraki Haber Yükleniyor...