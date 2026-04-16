Numan Kurtulmuş, “Başta Gazze olmak üzere bölgemizde devam eden çatışmalarda yaşanan, artık soykırım boyutlarına varmış olan insanlık suçlarının en ağır faturasını maalesef kadınlar ve çocuklar ödemektedir” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik’in (PAB) 152. Genel Kurulu marjında düzenlenen Kadın Parlamenterler Forumu’nun açılış oturumuna katıldı.

Bugün karşı karşıya bulundukları manzaranın sadece bir kriz ya da kaostan ya da uluslararası sistem bakımından alelade bir gerilim konusundan ibaret olmadığını belirten Kurtulmuş “Bugün karşılaştığımız küresel sorun, çok taraflı sistemin etkisini kaybettiği, hukukun seçici bir hukuk olarak uygulandığı, uluslararası kurumların itibarının aşınmaya başladığı ve küresel karar süreçlerinin adalet duygusundan yoksun bir hâle geldiği duruma işaret etmektedir” dedi.

İstanbul’da TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik’in 152. Genel Kuruluna dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın parlamenterler katıldı.

ŞİDDETE TAVIR AHLAKİ SORUMLULUK

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu tablonun, diplomatik kanalların daralması ve insanlık onurunun ağır bir baskı altına girmesi gibi sarsıcı sonuçlar doğurduğunu belirterek, mevcut ortamda en ağır bedeli de kadınların ve çocukların ödediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Başta Gazze olmak üzere bölgemizde devam eden çatışmalarda yaşanan, soykırım boyutlarına varmış olan insanlık suçlarının en ağır faturasını maalesef kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Yine aynı şekilde dünyanın birçok yerinde de ortaya çıkan büyük göçler, yoksulluk, yoksunlukların da bedelini ağırlıklı olarak kadınlar ödemektedir. Kadına yönelik şiddet, bu meselenin en ağır, yakıcı boyutlarından birisidir. Şiddete karşı geliştirilecek tavrın, hukuki, insani, ahlaki ve siyasi sorumluluklar taşıdığı da aşikârdır. Bu alanda gösterilen kararlılık, toplumların medeniyet seviyesinin de hiç şüphesiz en önemli göstergelerinden birisidir."

Konuşmasında dünya ülkelerine de çağrıda bulunan Kurtulmuş “İki devletli çözümün ilerletilmesi için Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması ve BM’de tam üye olarak yer alması ertelenemez zorunluluk” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası