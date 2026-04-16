Numan Kurtulmuş: Savaşların faturası çocuklar ve kadınlara
Numan Kurtulmuş, “Başta Gazze olmak üzere bölgemizde devam eden çatışmalarda yaşanan, artık soykırım boyutlarına varmış olan insanlık suçlarının en ağır faturasını maalesef kadınlar ve çocuklar ödemektedir” dedi.
- Kurtulmuş, karşılaşılan küresel sorunun çok taraflı sistemin etkisini kaybettiği, hukukun seçici uygulandığı ve uluslararası kurumların itibarının aşındığı bir duruma işaret ettiğini belirtti.
- Gazze başta olmak üzere bölgelerdeki çatışmalarda yaşanan insanlık suçlarının en ağır faturasını kadınların ve çocukların ödediğini vurguladı.
- Büyük göçler, yoksulluk ve yoksunlukların bedelini de ağırlıklı olarak kadınların ödediğini dile getirdi.
- Kadına yönelik şiddetin yakıcı bir boyut olduğunu ve şiddete karşı tavrın hukuki, insani, ahlaki ve siyasi sorumluluklar taşıdığını ifade etti.
- Dünya ülkelerine, iki devletli çözümün ilerletilmesi için Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması ve BM'de tam üye olarak yer almasının ertelenemez bir zorunluluk olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik’in (PAB) 152. Genel Kurulu marjında düzenlenen Kadın Parlamenterler Forumu’nun açılış oturumuna katıldı.
Bugün karşı karşıya bulundukları manzaranın sadece bir kriz ya da kaostan ya da uluslararası sistem bakımından alelade bir gerilim konusundan ibaret olmadığını belirten Kurtulmuş “Bugün karşılaştığımız küresel sorun, çok taraflı sistemin etkisini kaybettiği, hukukun seçici bir hukuk olarak uygulandığı, uluslararası kurumların itibarının aşınmaya başladığı ve küresel karar süreçlerinin adalet duygusundan yoksun bir hâle geldiği duruma işaret etmektedir” dedi.
ŞİDDETE TAVIR AHLAKİ SORUMLULUK
Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu tablonun, diplomatik kanalların daralması ve insanlık onurunun ağır bir baskı altına girmesi gibi sarsıcı sonuçlar doğurduğunu belirterek, mevcut ortamda en ağır bedeli de kadınların ve çocukların ödediğini dile getirerek şunları söyledi:
"Başta Gazze olmak üzere bölgemizde devam eden çatışmalarda yaşanan, soykırım boyutlarına varmış olan insanlık suçlarının en ağır faturasını maalesef kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Yine aynı şekilde dünyanın birçok yerinde de ortaya çıkan büyük göçler, yoksulluk, yoksunlukların da bedelini ağırlıklı olarak kadınlar ödemektedir. Kadına yönelik şiddet, bu meselenin en ağır, yakıcı boyutlarından birisidir. Şiddete karşı geliştirilecek tavrın, hukuki, insani, ahlaki ve siyasi sorumluluklar taşıdığı da aşikârdır. Bu alanda gösterilen kararlılık, toplumların medeniyet seviyesinin de hiç şüphesiz en önemli göstergelerinden birisidir."
Konuşmasında dünya ülkelerine de çağrıda bulunan Kurtulmuş “İki devletli çözümün ilerletilmesi için Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması ve BM’de tam üye olarak yer alması ertelenemez zorunluluk” ifadelerini kullandı.