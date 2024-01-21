Ödediği ücretlerden bunalan kadın taksici oldu, hizmet kalitesinde çıtayı yükseltti

21 Ocak 2024 11:30 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 11:33

Megakent'te taksi ücretleri cep yakarken ilginç bir haber gündeme geldi. Arnavutköy’de yaşayan Nazlı Bülbül adlı vatandaş, ödediği taksi ücretlerinin fazla olmasından bunalarak taksici olmaya karar verdi. Trafikte 24 yaşındaki Bülbül'ü gören müşterileri şaşkınlığını gizleyemezken, genç kadınından hizmet kalitesinde çıtayı bir hayli yükselttiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, geçtiğimiz yıl yaptığı yolculuklarda harcadığı fazla ücretler nedeniyle taksi şoförü oldu. Bir müddet araç sahipleri ve diğer taksi şoförleri tarafından yadırganan Bülbül, birkaç ay ücretsiz şekilde taksi durağında çalışıp işi öğrendikten sonra direksiyon sallayarak ekmeğini kazanmaya başladı.

Aracına binenlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bülbül, zaman zaman aracında oluşan problemleri de kendisi gideriyor. Ehliyeti aldıktan sonra uzun yıllar araç kullanmayı bile bilmeyen Bülbül’ün azmi ve tutkusu diğer kadınlara da örnek oluyor.

"SADECE TAKSİCİ PARASINA ÇALIŞTIĞIMI FARKETTİM"

Taksi şoförü Nazlı Bülbül, "Daha önce özel sektörde çalışıyordum, işe gidiş gelişlerde çoğunlukla taksi kullanıyordum. Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı. Sadece taksi parasına çalıştığımı, Arnavutköy’de ise kadın taksici olmadığını fark ettim. Bu açığı kapatacağımı düşünerek bu sektöre girdim." dedi.

Bülbül, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Şoförlüğüm bile yoktu, sürücü kartım vardı fakat cüzdanımda 6-7 yıldır duruyordu.Bu sektörü öğrendikten sonra gerekli evrakları hazırladım ama hemen taksiye başlayamadım. Yaklaşık 8 ay kimse bana araba vermedi. Kadın olduğum için yapamayacağımı düşünenler çok var. Bence biz kadınlar, erkeklerden daha iyi bu işi yapabiliriz diye düşünüyorum. Trafikte sıkıştıranlar, selektör atanlar, korna basanlar çok oluyor.

"ERKEKLER BENİ İSTEMİYOR, KISKANIYOR"

Bu sektörde olan erkekler beni istemiyor, kıskanıyorlar. Çünkü benim arabamda ikramlıklar bulunduğundan, temiz olduğumdan, konforlu sürüşten ve özellikle insanlara güvenilir bir imaj verdiğim için bir sonraki yolculuğunda beni tercih ediyorlar. Sonra da diğer taksiciler 'yolcularımızı çalıyorsun' imalarında bulunuyorlar. İnsanların taksime bindiklerinde tepkileri, ‘gerçekten bu aracı sen mi kullanıyorsun?’ diyerek şaşkınlık içerisinde gidiyorlar. Beni şoförlük veya müşterilerim yormuyor, beni yoran karşı cinsteki meslektaşlarım. Bu sektörde şu an tekim umarım çoğalırız diye düşünüyorum. İleride birçok araç alıp kadınlara istihdam sağlamak istiyorum. İlk başladığımda hiçbir ücret almadan sektörü öğrenmek amacıyla çalıştım. Bence kadınlar da bu mesleği yapmalı, herkes ehliyet almalı ve trafiğe çıkmalı" şeklinde konuştu.