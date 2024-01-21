Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ödediği ücretlerden bunalan kadın taksici oldu, hizmet kalitesinde çıtayı yükseltti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Arnavutköy'de bir kadın, ödediği taksi ücretlerinden bunalınca çareyi taksici olmakta buldu. 24 yaşındaki kadının taksisine binen müşterilerine kolonya tutması dikkat çekti. Genç kadının erkek taksicilere de sitemi vardı.

    Ödediği ücretlerden bunalan kadın taksici oldu, hizmet kalitesinde çıtayı yükseltti
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Megakent'te taksi ücretleri cep yakarken ilginç bir haber gündeme geldi. Arnavutköy’de yaşayan Nazlı Bülbül adlı vatandaş, ödediği taksi ücretlerinin fazla olmasından bunalarak taksici olmaya karar verdi. Trafikte 24 yaşındaki Bülbül'ü gören müşterileri şaşkınlığını gizleyemezken, genç kadınından hizmet kalitesinde çıtayı bir hayli yükselttiği görüldü. 

    İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, geçtiğimiz yıl yaptığı yolculuklarda harcadığı fazla ücretler nedeniyle taksi şoförü oldu. Bir müddet araç sahipleri ve diğer taksi şoförleri tarafından yadırganan Bülbül, birkaç ay ücretsiz şekilde taksi durağında çalışıp işi öğrendikten sonra direksiyon sallayarak ekmeğini kazanmaya başladı.

    Ödediği ücretlerden bunalan kadın taksici oldu, hizmet kalitesinde çıtayı yükseltti

    Aracına binenlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bülbül, zaman zaman aracında oluşan problemleri de kendisi gideriyor. Ehliyeti aldıktan sonra uzun yıllar araç kullanmayı bile bilmeyen Bülbül’ün azmi ve tutkusu diğer kadınlara da örnek oluyor.

    "SADECE TAKSİCİ PARASINA ÇALIŞTIĞIMI FARKETTİM"

    Taksi şoförü Nazlı Bülbül, "Daha önce özel sektörde çalışıyordum, işe gidiş gelişlerde çoğunlukla taksi kullanıyordum. Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı. Sadece taksi parasına çalıştığımı, Arnavutköy’de ise kadın taksici olmadığını fark ettim. Bu açığı kapatacağımı düşünerek bu sektöre girdim." dedi.

    Bülbül, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

    Şoförlüğüm bile yoktu, sürücü kartım vardı fakat cüzdanımda 6-7 yıldır duruyordu.Bu sektörü öğrendikten sonra gerekli evrakları hazırladım ama hemen taksiye başlayamadım. Yaklaşık 8 ay kimse bana araba vermedi. Kadın olduğum için yapamayacağımı düşünenler çok var. Bence biz kadınlar, erkeklerden daha iyi bu işi yapabiliriz diye düşünüyorum. Trafikte sıkıştıranlar, selektör atanlar, korna basanlar çok oluyor.

    Ödediği ücretlerden bunalan kadın taksici oldu, hizmet kalitesinde çıtayı yükseltti

    "ERKEKLER BENİ İSTEMİYOR, KISKANIYOR"

    Bu sektörde olan erkekler beni istemiyor, kıskanıyorlar. Çünkü benim arabamda ikramlıklar bulunduğundan, temiz olduğumdan, konforlu sürüşten ve özellikle insanlara güvenilir bir imaj verdiğim için bir sonraki yolculuğunda beni tercih ediyorlar. Sonra da diğer taksiciler 'yolcularımızı çalıyorsun' imalarında bulunuyorlar. İnsanların taksime bindiklerinde tepkileri, ‘gerçekten bu aracı sen mi kullanıyorsun?’ diyerek şaşkınlık içerisinde gidiyorlar. Beni şoförlük veya müşterilerim yormuyor, beni yoran karşı cinsteki meslektaşlarım. Bu sektörde şu an tekim umarım çoğalırız diye düşünüyorum. İleride birçok araç alıp kadınlara istihdam sağlamak istiyorum. İlk başladığımda hiçbir ücret almadan sektörü öğrenmek amacıyla çalıştım. Bence kadınlar da bu mesleği yapmalı, herkes ehliyet almalı ve trafiğe çıkmalı" şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KadınArnavutköyTaksici
    Haberler > Gündem > Ödediği ücretlerden bunalan kadın taksici oldu, hizmet kalitesinde çıtayı yükseltti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çağla Söyüncü Fenerbahçe için Atletico Madrid'e resti çekti - GündemÇağla Söyüncü Fenerbahçe için Atletico Madrid'e resti çektiFacianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası - GündemDrone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrasıİstiklal'deki bombalı terör saldırısı davası yarın sürecek: Savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor - Gündemİstiklal'deki bombalı terör saldırısı davası yarın sürecekMSB'den hava operasyonu! 10 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak'ın kuzeyine kilit operasyonÇanakkale Boğazı, bazı gemi geçişlerine kapatıldı - GündemÇanakkale Boğazı, bazı gemi geçişlerine kapatıldıAdana'da feci kaza! Tırın dorsesine çarpan araba mezarları oldu - GündemAdana'da feci kaza! Tırın dorsesine çarpan araba mezarları olduİzmir'de göçmen kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı, ev sahiplerine yasal işlem başlatıldı - Gündemİzmir'de “Kalkan-9”operasyonuSilah kaçakçılarına dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, çok sayıda gözaltı var - GündemSilah kaçakçılarına dev operasyon!Kayıt dışı seralara düzenleme yolda! Bakanlık yüzde 40'ı sisteme dahil ediyor - GündemKayıt dışı seralara düzenleme yolda!Sözleşmeli er başvuruları başladı, müracaatlar e-Devlet'ten - GündemSözleşmeli er başvuruları başladı, müracaatlar e-Devlet'ten
    Sonraki Haber Yükleniyor...