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    • Haberler > Gündem > Otoyolda iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

    Otoyolda iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Düzce, Anadolu Otoyolu, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki araç çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

    Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hakan Ç. idaresindeki otomobile aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki cip çarptı.

    OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

    Çarpışmanın etkisi ile otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Ali Ç., Hakan Ç., Duygu Ç., Mira Ç.(1) ve İsmet K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Otoyolda iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobil içerisinde bulunan Feride Çırçır ise hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından 2 şeritten verildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Otoyolda iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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