Otoyolda iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki araç çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hakan Ç. idaresindeki otomobile aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki cip çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisi ile otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Ali Ç., Hakan Ç., Duygu Ç., Mira Ç.(1) ve İsmet K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil içerisinde bulunan Feride Çırçır ise hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından 2 şeritten verildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.