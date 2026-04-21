CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan skandal sözlerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır. Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, söylemlerinin dozunu artırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI

Skandal açıklamada, "Artık Erdoğan- Trump ilişkisi karşılıklı bir çıkar ilişkisine dönüşmüştür. Onlar Trump ile Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı hattalar biz de dünyanın bütün demokratlarıyla birlikteyiz." dedi.

MHP lideri Bahçeli'yi de hedef alan sözler sarf eden Özel'e, AK Parti'den jet tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

ÇELİK: SÖZLERİ, ZAVALLILIK ÖRNEĞİ

Mesajda şu ifadeler yer aldı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli’den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel’in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır.

Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas’a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze’de, Batı Şeria’da veya Kudüs’te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün. Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin “Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi” olarak bakacağı çok nettir."

Haberle İlgili Daha Fazlası