Özgür Özel, Murat Emir ve Yunus Emre'ye ilişkin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
CHP'li 3 ismin dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona gönderildi.
KOMİSYONA GÖNDERİLDİ
Meclis Başkanlığı tarafından Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Karma Komisyona CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dosyaları sevk edildi.
