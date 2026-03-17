CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık bir ay önce mal varlığını açıklaması için çağrı yaptığı Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında bugün basın toplantısı düzenleyecek.

BERAT TEMİZ- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Şubat tarihinde TBMM’de gerçekleştirdiği grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik mal varlığını açıklama çağrısında bulunmuş ve bu işlem için kendisine bir hafta süre tanıdığını ilan etmişti.

O dönem yaptığı toplantıda “Açıklamazsa ben açıklayacağım” diyen Özel; hem Bakan Gürlek’in hem RTÜK’te görevli bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları, hem de Ankara Çayyolu’ndaki bir hukuk bürosuna ait varlıklar ile oradaki avukatların mal beyanlarını kamuoyuyla paylaşacağını taahhüt etmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

CHP lideri, bu restleşmenin üzerinden geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından konuşma kararı aldı. Özgür Özel, bugün Akın Gürlek’in mal varlığına dair bir basın toplantısı düzenleyecek.

Özel, saat 13.30’da CHP Genel Merkezinde yapacağı açıklamada, Gürlek ve ismi geçen diğer şahısların mal varlıklarına dair iddialarını paylaşacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Öte yandan, bu kadar uzun süre sessiz kalınması kendi partilileri arasında da eleştiri oklarının hedefi olurken, geciken bu hamle parti kulislerinde ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Siyasi çevrelerde, geçen bu bir aylık sürede arka kapı diplomasisiyle çeşitli temasların kurulup kurulmadığı ya da siyasi pazarlıkların yaşanıp yaşanmadığı soruları yüksek sesle dile getirilmeye başladı.

