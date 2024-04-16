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Pendik Belediye Başkanı Cin'den, İmamoğlu’nun resminin asılmasını isteyen üyeye cevap

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik Belediye Meclisi’nde CHP meclis üyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye resminin asılması ile ilgili önerge verdi. Belediye Başkanı Cin ise, “Siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız ben de Ekrem Bey’in resmini asacağım” dedi.

Pendik Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda ilginç anlar ve diyaloglar da yaşandı.

"İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRADININ ASILMASINI İSTİYORUZ"

Pendik Belediye Meclisi’nde CHP meclis üyesi Haydar Erkol, “İstanbul’da çok büyük bir farkla seçimi kazanan sayın Ekrem İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de bunu dikkate alarak İBB Başkanımızın resminin asılmasını istiyoruz” diyerek Ekrem İmamoğlu‘nun belediyeye resminin asılması ile ilgili önerge verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN RESMİ ASILIRSA BİZ DE ASARIZ"

Önergeye karşılık ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Ekrem Bey’in resminin asılmasıyla ilgili siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız bende Ekrem Bey’in resmini asacağım” dedi. Belediye Başkanı Ahmet Cin’in açıklamasından sonra AK partili ve MHP’li meclis üyeleri alkışladı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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