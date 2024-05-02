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PKK kıskaca alındı: Bursa'da 14 örgüt üyesi gözaltında!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
PKK kıskaca alındı: Bursa&#039;da 14 örgüt üyesi gözaltında!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. 

PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı 17 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği, diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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